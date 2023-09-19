ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية في ناغورني قره باغ

أعلن الانفصاليون في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا ومصادر أخرى متطابقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الأذرية إلى أكثر من 25 شخصا إضافة إلى إصابة أكثر من 80، مؤكدين أن "أذربيجان تستخدم الطيران والمدفعية والمسيّرات في هجومها".

ودعت أذربيجان، بعد ساعات من بدئها العملية العسكرية، الانفصاليين الأرمن، إلى إلقاء السلاح، مبدية استعدادها لإجراء مباحثات مع ممثلين عنهم في بلدة يفلاخ.