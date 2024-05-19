مصدر إيراني لـ"إرم نيوز": هاتف رئيسي خارج الخدمة ويصعب تقديم الإغاثة

كشف مصدر إيراني مطلع، الأحد، أن هاتف الرئيس إبراهيم رئيسي أصبح خارج التغطية، مشيراً في الوقت ذاته إلى صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى موقع تحطم مروحية رئيسي.

وقال المصدر في حديث عبر الهاتف: "أرسلنا مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة، والمعلومات التي لدينا أن هناك صعوبة في الوصول بسبب الأوضاع الجوية السيئة".

وعن إمكانية الاتصال بالرئيس بعد تحطم مروحيته، أجاب: "الهاتف أصبح خارج الخدمة ولا نعرف ماذا حدث".

وقال إن "المروحية تحطمت في منطقة كاليبار ووزقان، التي تبعد عن مدينة تبريز 106 كيلو مترات؛ وهي مسافة كبيرة"، منوهاً: "تم إرسال طائرات دون طيار تابعة للهلال الأحمر وفرق الإنقاذ إلى المكان".

وختم قوله: "لم يصلنا حتى الآن أي تقرير عن الحادث".

من جانبه، قال عضو البرلمان الإيراني عن مدينة تبريز "أحمد علي ربيجي"، لـ"إرم نيوز": "لا أعرف تفاصيل الحادثة، وأخبرني أصدقاء الهلال الأحمر الذين كانوا متوجهين إلى المنطقة بوقوع ذلك، وأننا نبحث عن المروحية التي سقطت".

وأضاف علي بيجي: "لا أستطيع الجزم أن حادثاً وقع للمروحية التي تقل رئيس الحكومة الإيرانية".