"الموساد" يغتال قياديا في "الحرس الثوري" داخل الأراضي الإيرانية

كشفت تقارير صحفية، أمس الاثنين، عن قيام جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) باغتيال ضابط من قوات الحرس الثوري داخل الأراضي الإيرانية، كان يخطط لهجمات ضد مراكز يهودية في ألمانيا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "تم القضاء على ناشط في الحرس الثوري الإيراني داخل أراضي الدولة الإسلامية المعادية".

قناة "إيران إنترناشيونال" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، أكدت أن الضابط "كان متورطا بالاعتداء على مراكز يهودية في ألمانيا"، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية عن الاغتيال أو عن الجهة التي تقف وراءه.