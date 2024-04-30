"الموساد" يغتال قياديا في "الحرس الثوري" داخل الأراضي الإيرانية
كشفت تقارير صحفية، أمس الاثنين، عن قيام جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) باغتيال ضابط من قوات الحرس الثوري داخل الأراضي الإيرانية، كان يخطط لهجمات ضد مراكز يهودية في ألمانيا.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "تم القضاء على ناشط في الحرس الثوري الإيراني داخل أراضي الدولة الإسلامية المعادية".
قناة "إيران إنترناشيونال" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، أكدت أن الضابط "كان متورطا بالاعتداء على مراكز يهودية في ألمانيا"، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية عن الاغتيال أو عن الجهة التي تقف وراءه.
وكشف الصحفي الإيراني المعارض البارز "كامبيز غفوري" في تدوينة له عبر منصة "إكس"، نقلاً عن مصادر إن "الموساد استهدف أحد عملاء الحرس الثوري الإيراني المتورط في الهجوم على المراكز اليهودية في ألمانيا بأربع رصاصات، يوم الخميس الماضي، خلال عملية داخل إيران".
وتأتي عملية الاغتيال المنسوبة لإسرائيل، بحسب تقارير صحفية، على خلفية التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الحرس الثوري بشأن اغتيال ضابط من قواته.
وقبل نحو شهر، قُتل محمد رضا زاهدي، قائد الحرس الثوري في لبنان وسوريا، في هجوم استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق.
وبعد اغتياله، شنت إيران هجومًا غير مسبوق على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما ردت تل أبيب على هجوم استهدف قاعدة جوية في أصفهان بوسط إيران.