خامنئي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني، بعد حادثة سقوط مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وعددا من المسؤولين المحليين، في حين لا يزال مصيرها مجهولا.

وتنص المادة 131 من دستور جمهورية إيران الإسلامية على أنه "في حالة وفاة الرئيس أو إقالته أو استقالته أو غيابه أو مرضه لمدة تزيد على شهرين، أو في حالة انتهاء مدة الرئاسة وعدم انتخاب الرئيس الجديد بسبب عائق، أو غير ذلك من الأمور، يتولى النائب الأول للرئيس بموافقة القيادة صلاحياته ومسؤولياته، ويتولى مجلس يتكون من رئيس مجلس النواب ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس الترتيب لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما، وفي حالة وفاة النائب الأول للرئيس أو غير ذلك من الأمور التي تمنعه ​​من أداء مهامه، وإذا لم يكن للرئيس نائب أول، يُعين شخص آخر ليتولى المنصب القيادي في مكتبه".

وفي وقت سابق، أعلن بابك يكتابر ست، المتحدث الرسمي باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، توقف العمليات الجوية للبحث عن المروحية، التي تحطمت قرب مدينة تبريز شمال غرب إيران.