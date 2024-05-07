إيران.. قمع محتجين على اختلاس شركة لأموالهم (فيديو)
قمعت قوات إيرانية خاصة متظاهرين أمام مبنى السلطة القضائية في العاصمة طهران؛ احتجاجاً على قيام شركة مرخصة من قبل الحكومة باختلاس أموالهم، بحسب وسائل إعلام وفيديوهات متداولة.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "قوات خاصة قامت، اليوم الثلاثاء، بقمع مئات المحتجين الذين نظموا وقفة احتجاجية لمطالبة السلطة بالتدخل لاستعادة أموالهم من شركة (رضاية خودرو) لبيع السيارات".
وقبل ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أنه تم تقديم ما لا يقل عن 50 ألف شكوى ضد محمد رضا غفاري، مؤسس الشركة، ومركزها مدينة تاكستان التابعة لمحافظة قزوين شمالي إيران.
ورفع المتظاهرون القادمون من قزوين شعارات تطالب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي بالتدخل والاهتمام بمطالبهم، واستعادة أموالهم من هذه الشركة.
وقال أحد المتظاهرين إن ضباطا يرتدون ملابس مدنية "أوقفوا" بعض المتظاهرين بعد "إهانتهم"، مضيفا: "تم إطلاق سراح اثنين من المعتقلين على الفور، فيما تم اعتقال الآخرين".
وقوبلت احتجاجات الذين خسروا أموالهم بمعاملة قاسية من قبل قوات أمنية خاصة كانت ترافقهم قوات الشرطة.
ويقول محتجون في مقاطع فيديو "إن هذه الشركة باعت سيارات مسبقا لآلاف الأشخاص، لكن بعد مرور أشهر لم تسلّمهم السيارة حتى الآن".
وسبق لعدد من الإيرانيين أن احتجوا على قيام شركات مرخصة من قبل الحكومة بعدم تسليمهم سياراتهم، رغم دفعهم أسعارها عبر خدمة الدفع الإلكتروني.
وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، الشهر الماضي، إن شركة "رضاية خودرو" لبيع السيارات قامت بأنشطة اقتصادية غير قانونية، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة لإعادة الأموال في الوقت الذي حدده القضاء.