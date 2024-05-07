إيران.. قمع محتجين على اختلاس شركة لأموالهم (فيديو)

قمعت قوات إيرانية خاصة متظاهرين أمام مبنى السلطة القضائية في العاصمة طهران؛ احتجاجاً على قيام شركة مرخصة من قبل الحكومة باختلاس أموالهم، بحسب وسائل إعلام وفيديوهات متداولة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "قوات خاصة قامت، اليوم الثلاثاء، بقمع مئات المحتجين الذين نظموا وقفة احتجاجية لمطالبة السلطة بالتدخل لاستعادة أموالهم من شركة (رضاية خودرو) لبيع السيارات".

وقبل ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أنه تم تقديم ما لا يقل عن 50 ألف شكوى ضد محمد رضا غفاري، مؤسس الشركة، ومركزها مدينة تاكستان التابعة لمحافظة قزوين شمالي إيران.