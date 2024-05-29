النزيف مستمر.. عسكري أوكراني يكشف مقتل 80% من جنود لوائه
أظهر فيديو صعوبة الوضع الذي يواجهه الجيش الأوكراني على الجبهة؛ إذ كشف عسكري أوكراني فيه، خسارة لوائه 80% من أفراده.
وفي المقطع الذي نشرته وكالة "نوفوستي" وحصلت عليه من مجموعة في العمل السري داخل أوكرانيا قال العسكري: "بقي لدينا 20% من اللواء. وقُتل الباقون.
وأضاف "لم يسمحوا لنا حتى بإجلاء جثث القتلى.. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الإنفاق".
وانتقد عسكريون أوكرانيون، في الفيديو ذاته الذي جرى تصويره سرا في عربة قطار أثناء محادثة بين عسكريين أوكرانيين ومدنيين: برنامج "تيليماراثون" التلفزيوني الأوكراني المخصص للنزاع العسكري.
وكشف المتحدثون أن القيادة العسكرية ترسل جنودًا غير مدربين أو مجهزين إلى الجبهة؛ ما يسبب خسائر بشرية فادحة ونقص المجندين.
إلى ذلك، قالت القوات الجوية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، على تيليغرام، إنها أسقطت 13 طائرة مسيرة من أصل 14 أطلقتها روسيا في هجوم شنته خلال الليل على ثلاث مناطق في البلاد، وفقًا لرويترز.
وقال أولكسندر كوفال حاكم ريفنه في شمال غرب أوكرانيا على تطبيق تيليغرام، إن حطام طائرة مسيرة سقط على بنية تحتية للطاقة في المنطقة. وأدى الهجوم إلى تفعيل آلية دفاعية قطعت الكهرباء عن بعض المناطق، لكن جرى إعادة التيار بعد ذلك.
وذكر حاكم كيروفوهراد، أن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء في المنطقة الواقعة في وسط البلاد، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح جارية.
وأسقطت القوات الجوية 11 طائرة مسيرة فوق منطقة ميكولايف، دون أن يبلغ الحاكم هناك عن وقوع أضرار.