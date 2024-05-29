أظهر فيديو صعوبة الوضع الذي يواجهه الجيش الأوكراني على الجبهة؛ إذ كشف عسكري أوكراني فيه، خسارة لوائه 80% من أفراده.

وفي المقطع الذي نشرته وكالة "نوفوستي" وحصلت عليه من مجموعة في العمل السري داخل أوكرانيا قال العسكري: "بقي لدينا 20% من اللواء. وقُتل الباقون.

وأضاف "لم يسمحوا لنا حتى بإجلاء جثث القتلى.. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الإنفاق".

وانتقد عسكريون أوكرانيون، في الفيديو ذاته الذي جرى تصويره سرا في عربة قطار أثناء محادثة بين عسكريين أوكرانيين ومدنيين: برنامج "تيليماراثون" التلفزيوني الأوكراني المخصص للنزاع العسكري.

وكشف المتحدثون أن القيادة العسكرية ترسل جنودًا غير مدربين أو مجهزين إلى الجبهة؛ ما يسبب خسائر بشرية فادحة ونقص المجندين.