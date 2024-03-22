خبراء: بوادر لانقلاب جديد في بوركينا فاسو

يرى الخبراء أن انتشار الفساد في مؤسسات الدولة والأزمة الاقتصادية والتوترات الأمنية، يمكن أن تؤدي إلى انقلاب جديد في بوركينا فاسو.

وقال المستشار قانوني للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أوليفييه دوزون في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "إن كل شيء ممكن لأن بوركينا فاسو تعاني من الإرهاب بشكل مخيف، موضحًا أن هؤلاء الإرهابيين يكتسبون الزخم لأن القوات الغربية وداعميها طردوا من المنطقة".

وأضاف دوزون :"ما يحدث في بوركينا فاسو مثل ما حدث في النيجر، فقد دخلت في نفق الانقلابات المظلم"، موضحًا:"المجلس العسكري المشبوه في بوركينا فاسو الذي يرتاب أيضًا في النيجر تجاه موسكو وطهران، سيندم قريبًا على خياراته الجيوسياسية".

في هذا السياق تعتزم الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو تشديد لهجتها ضد الفساد، في مواجهة تصاعد الفوضى والفساد، فخلال مجلس الوزراء الأخير وقع الرئيس الكابتن إبراهيم تراوري مرسومًا يهدف إلى تشجيع مواطني بوركينا فاسو على إدانة أعمال الفساد في الإدارات العامة؛ وذلك من أجل مكافحة هذه الآفة بشكل أفضل.

وفي العام 2021، نشرت الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد، استطلاعًا أظهر فيه أن 85% من المشاركين شهدوا الفساد أو تعرضوا له في بوركينا فاسو، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، أبرز هذا الاستطلاع أن 3.5% فقط منهم بادروا بتقديم شكوى أو استنكار هذه التجاوزات في الخدمات العامة.