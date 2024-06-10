أموال روسية لدعم أوكرانيا.. بايدن يكشف كواليس لقائه مع ماكرون

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ووفقًا للبيت الأبيض، فقد أجرى بايدن، أمس الأحد، زيارة إلى المقبرة والنصب التذكاري الأمريكي في مقاطعة أيسن شمال فرنسا لتكريم المحاربين القدامى الأمريكيين.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان أجرى مباحثات مع ماكرون بشأن مسألة استخدام الأرباح من الأصول الروسية وهل توصلا إلى اتفاق بهذا الصدد، قال بايدن: "نعم، ونعم".