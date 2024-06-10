أموال روسية لدعم أوكرانيا.. بايدن يكشف كواليس لقائه مع ماكرون
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
ووفقًا للبيت الأبيض، فقد أجرى بايدن، أمس الأحد، زيارة إلى المقبرة والنصب التذكاري الأمريكي في مقاطعة أيسن شمال فرنسا لتكريم المحاربين القدامى الأمريكيين.
وردًّا على سؤال حول ما إذا كان أجرى مباحثات مع ماكرون بشأن مسألة استخدام الأرباح من الأصول الروسية وهل توصلا إلى اتفاق بهذا الصدد، قال بايدن: "نعم، ونعم".
وتدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب لتزويد أوكرانيا بقرض كبير مقدم الآن وتوفير التمويل لكييف في عام 2025.
وبحسب موقع "سيمافور" الأمريكي، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية على وشك التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق بحلول قمة مجموعة السبع التي من المقرر أن تعقد في إيطاليا من الـ13 إلى الـ15 من حزيران/ يونيو.
يذكر أن نحو 260 مليار يورو (280.9 مليار دولار) من أموال البنك المركزي الروسي مجمدة في جميع أنحاء العالم، معظمها في الاتحاد الأوروبي، وتدر هذه الأموال أرباحًا تتراوح بين 2.5 و3.5 مليار يورو سنويًّا.