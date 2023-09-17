أحزاب سياسية تهاجم السفير الألماني وتتهمه بالتدخل في الشؤون الإسرائيلية
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن إسرائيل قدَّمت احتجاجًا رسميًّا إلى ألمانيا عقب وصول السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفين زايبرت لحضور جلسة المحكمة العليا لمناقشة إلغاء قانون "عدم المعقولية"، والتي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية إيلي كوهين كلَّف سفير إسرائيل لدى ألمانيا رون بروشور بنقل رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية، مفادها أن "سلوك السفير شتيفين زايبرت غير مقبول ويشكل تدخلًا سافرًا في شؤون سياسية داخلية في إسرائيل".
ووفقًا لمصادر إسرائيلية مطلعة، فإن أحزابًا سياسية إسرائيلية هاجمت زايبرت بشدة، وقال سياسيون إسرائيليون إن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها السفير الانقسام في إسرائيل، على الرغم من توبيخه بضع مرات بعد انتهاكات سابقة للقواعد الدبلوماسية.
ويزعم السياسيون أن زايبرت يحاول لفت الأنظار والانتباه بسلوكياته "اللامسؤولة" بالتدخل في القضايا السياسية العامة في إسرائيل.
وكشفت الصحيفة أن السفير الألماني شارك في شهر أبريل/ نيسان الماضي في "تل أبيب" في "يوم الذكرى البديل" والذي يُعرف بأنه يوم الذكرى الفلسطيني الإسرائيلي المشترك، إذ إن عائلات فلسطينية وإسرائيلية تقيم خلال هذا اليوم ذكرى قتلى أبنائهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن السفير تحدَّث خلال هذا اليوم بكل فخر في محادثات وحوارات داخلية أجراها مع العديد من الأشخاص، وبما أن هذا الحدث يثير جدلًا عامًّا حادًّا ويُنظر إليه في نظر العديد من الإسرائيليين على أنه مهين وغير مقبول، فقد ادعى زايبرت أنه جاء إلى مكان انعقاد مراسم هذا اليوم باعتباره "شخصًا عاديًّا".