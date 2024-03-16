روسيا.. إتلاف 200 صوت في الانتخابات الرئاسية نتيجة "التخريب"

كشف مصدر في لجنة الانتخابات الروسية، أن عدد الأصوات التي أتلفت نتيجة "أعمال تخريبية" بلغت 200 صوت تقريبا في كافة أنحاء البلاد.

وأوضح المصدر في حديث لـ"إرم نيوز" أنه "خلال اليومين الماضيين تم تسجيل عدد من الأعمال التخريبية في أكثر من مركز انتخابي بروسيا، وتم القبض على المذنبين ويتم التحقيق معهم بحسب ما أكدته الجهات الأمنية المعنية".

وأضاف أن "الأعمال التخريبية أدت إلى إتلاف ما يقرب من 200 ورقة اقتراع كانت داخل الصناديق سواء بالحرق أو بسكب سوائل صبغية خضراء اللون داخل الصناديق"، مؤكدا أنه "رغم كل المحاولات عملية التصويت مستمرة سواء داخل روسيا أو خارجها".

وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة تظهر ناخبين روسا دخلوا إلى مراكز اقتراع وقاموا بسكب سوائل صبغية خضراء داخل صناديق الاقتراع.

كما حاول البعض حرق الصناديق، وفق ما تظهره المشاهد التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتهي الانتخابات الرئاسية، يوم غد الأحد، في تمام الساعة الـ8 مساء بالتوقيت المحلي.