مصادر: الرئيس الصيني لن يحضر على الأرجح قمة العشرين بالهند

قالت مصادر مطلعة في الهند والصين لرويترز، إن من المرجح ألا يحضر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قمة مجموعة العشرين في الهند.

وقال مسؤولان هنديان ودبلوماسي مقره الصين ومسؤول يعمل لحكومة دولة أخرى من دول مجموعة العشرين، إن من المتوقع أن يمثل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بلاده في القمة، التي تعقد في نيودلهي يومي التاسع والعاشر من سبتمبر أيلول.

ولم يرد متحدثون باسم وزارتي الخارجية الهندية والصينية على طلبات من رويترز للتعليق.