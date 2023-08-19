روسيا تعلن إسقاط صاروخ أطلقته أوكرانيا فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم أثناء الليل.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها على تطبيق تيليغرام، إنه "لم تقع إصابات أو أضرار".

في السياق، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن "روسيا أطلقت 17 طائرة مسيرة أثناء الليل في محاولة لقصف مناطق شمال ووسط وجنوب البلاد".

وأضافت أنها "أسقطت 15 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد".

ولم يتضح بعد مصير الطائرتين المسيرتين اللتين لم يتم إسقاطهما.