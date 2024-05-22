أكثر من الرئيس.. تغيير وزير خارجية إيران يثير قلق إسرائيل

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن إسرائيل لا تعتقد أن مجيء رئيس إيراني جديد، بعد مصرع رئيسي في حادث طائرة، سيؤدي إلى إحداث تغيير في سياسات طهران في المنطقة، لكنها ترى أن تغيير وزير الخارجية قد يكون له بعض العواقب من الناحية الإستراتيجية.

وقُتل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومسؤولون آخرون في حادثة تحطم الطائرة مع الرئيس الأحد الماضي.

وأضاف مصدر دبلوماسي إسرائيلي: " وزير الخارجية الإيراني كان مثيرًا للمشاكل بشكل كبير، إذ أنقذ إيران من بعض الإحراجات الدولية، وهو نشط للغاية، ومرتبط بقوة بفيلق القدس، ومرتبط بحزب الله والعديد من أعداء إسرائيل ولديه علاقات واسعة مع شخصيات بارزة في حماس ويحمل آراء متطرفة حتى من الناحية الإيرانية".

"ارتباك"

وقالت مصادر دبلوماسية إن الأنباء الأولية عن اختفاء مروحية رئيسي أدخلت القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية في حالة من الارتباك، وكانت قلقة بشأن إقناع العالم أن ليست لها يد في وفاة الرئيس الإيراني.

وحينما اتضحت مجريات الحادثة بأن المروحية تحطمت ولم تتعرض إلى "هبوط صعب"، حينها قدرت إسرائيل أن رئيسي لم ينجُ.

وأضاف "المونيتور" أن لقطات الفيديو توضح أن سبب تحطم المروحية يعود إلى الضباب الكثيف وانعدام الرؤية والأمطار، بالإضافة إلى حالة الطائرات الإيرانية القديمة جرّاء الحظر الدولي على توريد قطع الغيار.