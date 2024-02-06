قاض أمريكي يسمح باستمرار دعوى تمنع منح مساعدات للفلسطينيين‎

رفض قاض اتحادي في ولاية تكساس، محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرقلة دعوى قضائية رفعها عضو جمهوري في الكونغرس و3 آخرين يسعون إلى منع المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول مقدمو الدعوة القضائية إن تلك المساعدات الأمريكية تمول السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني.

ورفعت الدعوى في 2022، قبل وقت طويل من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي شنته حركة حماس، على جنوب إسرائيل، وأدى إلى اندلاع الحرب الجارية.

ولا تستهدف الدعوى التمويل الذي قد يفيد حماس بل تستهدف التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في بعض مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وحثت وزارة العدل الأمريكية قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ماثيو كاكسماريك في أماريلو على التوصل إلى استنتاج مفاده بأن النائب روني جاكسون، وهو جمهوري من تكساس، و3 أشخاص آخرين يزورون إسرائيل بانتظام لا يمكنهم رفع دعوى قضائية للطعن في المساعدات الخارجية.

وقالت وزارة العدل إن مقيمي الدعوى، الذين تمثلهم منظمة "أمريكا ليجل فيرست"، وهي مجموعة قانونية أسسها مستشار دونالد ترامب السابق للبيت الأبيض ستيفن ميلر، يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع الدعوى لأن ادعاءاتهم بشأن زيادة خطر وقوع ضرر "تخمينية بالكامل".

وزعمت أن أي خطر لوقوع ضرر في المستقبل يرجع إلى تصرفات قام بها آخرون إلى جانب حكومة الولايات المتحدة، مثل المسلحين في الخارج، وأكدت أن رفض الدعوى له ما يبرره وهو تجنب توريط المحاكم في مسألة مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية.

لكن كاكسماريك، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، قضى بأن مقيمي الدعوى أظهروا خوفاً "مشروعاً ومبرراً" من التعرض للأذى إذا استمر التمويل، وهو ما "تؤكده الأحداث العالمية الأخيرة".