"مناورة ساخرة".. البيت الأبيض يرفض مشروعاً لدعم إسرائيل
أعلن البيت الأبيض الأمريكي رفضه مشروع قانون قدمه الجمهوريون في مجلس النواب، ويتضمن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير مشروع القانون بأنه "مناورة سياسية ساخرة".
وقالت إن الإدارة الأمريكية تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين على اتفاقية أمن قومي "تؤمن حدودنا وتوفر الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل".
وأضافت في بيان، أنه بينما أصبح النص التشريعي وشيكًا، يأتي الجمهوريون في مجلس النواب بأحدث مناوراتهم السياسية الساخرة.
ويأتي اقتراح الجمهوريين في وقت من المقرر أن ينظر فيه مجلس الشيوخ في مشروع قانون لإعادة زيادة التمويل الأمريكي لأوكرانيا، مع تقديم دعم لإسرائيل وتشديد الإجراءات على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.
واعتبرت جان بيير، أن "أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسًا، لا أن يكون لعبة سياسية"، معبرة عن رفض الإدارة الشديد لـ"هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه بحسب ما نقل موقع "الحرة" الأمريكي عن بيان للمتحدثة.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت على لسان نائب جمهوري في لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة صاغت مقترحًا بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.