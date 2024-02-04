"مناورة ساخرة".. البيت الأبيض يرفض مشروعاً لدعم إسرائيل

وأضافت في بيان، أنه بينما أصبح النص التشريعي وشيكًا، يأتي الجمهوريون في مجلس النواب بأحدث مناوراتهم السياسية الساخرة.

ويأتي اقتراح الجمهوريين في وقت من المقرر أن ينظر فيه مجلس الشيوخ في مشروع قانون لإعادة زيادة التمويل الأمريكي لأوكرانيا، مع تقديم دعم لإسرائيل وتشديد الإجراءات على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

واعتبرت جان بيير، أن "أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسًا، لا أن يكون لعبة سياسية"، معبرة عن رفض الإدارة الشديد لـ"هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه بحسب ما نقل موقع "الحرة" الأمريكي عن بيان للمتحدثة.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت على لسان نائب جمهوري في لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة صاغت مقترحًا بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.