رويترز: القوات الإريترية تنسحب من شيري في إقليم تيغراي الإثيوبي

ويُعتقد بأن حرب تيغراي أودت بحياة العشرات، إن لم يكن المئات من الناس، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تحركات القوات خارج شيري، إحدى أكبر مدن تيغراي، جزءا من انسحاب إريتري من المنطقة أم مجرد إعادة انتشار.

وأفاد شهود ومسؤول إثيوبي، الشهر الماضي، بأن الجنود الإريتريين يغادرون شيري ومدينتين رئيسيتين أخريين، لكن انتهى الأمر ببقاء العديد منهم.

ولم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني جبريمسقل حتى الآن على طلبات للتعليق.