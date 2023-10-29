متظاهرون يقتحمون مطارًا في داغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل
اقتحم عشرات المتظاهرين، مساء اليوم الأحد، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز؛ بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة "ازفستيا" الروسية وقناة "ار تي"، وتمّ تداولها على وسائل التواصل.
وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.
في حين أبلغ مصدر في المطار "إرم نيوز" أنه "تم تحويل جميع الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى حتى إشعار آخر"، مؤكدًا أنه "تم إخراج جميع الداخلين للمطار إلى خارجه".
وأشار إلى أن "هناك تظاهرات أمام المطار داعمة لغزة، وأن قوات الأمن انتشرت في كل أرجاء المطار والهدوء عاد إلى المكان"، مبينًا أن لجان التحقيق بدأت عملها، وسيتم رصد من قام بالهجوم عبر كاميرات المطار لتقديمهم للعدالة".
بينما قالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إنها أغلقت مطارا في مدينة محج قلعة جنوب البلاد، اليوم الأحد، بعد اقتحام أفراد المدرج.
وأضافت أن جميع الطائرات المتجهة إلى محج قلعة في داغستان حوّلت إلى مطارات أخرى.
وذكرت تقارير إعلامية من المنطقة أن متظاهرين ينددون بالإجراءات الإسرائيلية في غزة احتشدوا في المطار.
بدورها، حثت إسرائيل السلطات الروسية على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها، في أعقاب تقارير إعلامية عن احتمال تعرضهم لأعمال انتقامية من جانب محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جمهورية داغستان.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية في القدس أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود، مضيفًا أن "إسرائيل تنظر بقلق شديد إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان".