لوكاشينكو يحظر إعلام "الدول غير الصديقة" في بيلاروسيا

وقّع رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، على قانون يسمح بحظر وسائل الإعلام من "الدول غير الصديقة" التي فرضت عقوبات على بلاده، وفق ما ذكره منفذ بول بيرفوفو الإعلامي الحكومي الذي يغطي أنشطة الرئيس.

وروسيا البيضاء أقوى حليف لموسكو، وتكاد تكون قائمة الدول الصديقة متطابقة بين البلدين، ما يعني حظر جميع وسائل الإعلام التابعة للدول الداعمة لكييف.

ويأتي قرار لوكاشينكو، في وقت تستضيف بلاده زعيم وعناصر مجموعة فاغنر، ما أثار مخاوف دول مجاورة مثل بولندا التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة على حدودها مع بيلاروسيا، وسط تلويح بنشر أسلحة نووية على أراضيها.

من جانبها، باتت أوكرانيا تشعر بخطر أشد من السابق يأتي من حدودها الشمالية مع بيلاروسيا بعد قدوم عناصر فاغنر، وهو ما يثير مخاوف فتح جبهة قتال جديدة تعقّد من مهمة الهجوم المضاد ضد روسيا في الشرق.