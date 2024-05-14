زعيم سنة إيران ينتقد سجن السلطات أحد كبار المفكرين الإصلاحيين

انتقد الزعيم الروحي للسنة في إيران، مولوي عبد الحميد زهي، الاثنين، اعتقال السلطات الأمنية للمفكر الإصلاحي والمحلل السياسي البارز صادق زيبا كلام.

وكتب زهي على منصة "إكس": "المفكرون وأهل الفكر والقلم إحدى ثروات البلاد؛ ينبغي الترحيب بانتقاداتهم وآرائهم، وصادق زيبا كلام هو مفكر واقعي ووطني ورحيم، مكان مثل هذا الناقد الصادق ليس السجن".

وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الاثنين، عن إيداع صادق زيبا كلام أحد كبار المفكرين بالتيار الإصلاحي، في أحد سجون العاصمة طهران، لتنفيذ 3 أحكام جنائية.