زعيم سنة إيران ينتقد سجن السلطات أحد كبار المفكرين الإصلاحيين
انتقد الزعيم الروحي للسنة في إيران، مولوي عبد الحميد زهي، الاثنين، اعتقال السلطات الأمنية للمفكر الإصلاحي والمحلل السياسي البارز صادق زيبا كلام.
وكتب زهي على منصة "إكس": "المفكرون وأهل الفكر والقلم إحدى ثروات البلاد؛ ينبغي الترحيب بانتقاداتهم وآرائهم، وصادق زيبا كلام هو مفكر واقعي ووطني ورحيم، مكان مثل هذا الناقد الصادق ليس السجن".
وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الاثنين، عن إيداع صادق زيبا كلام أحد كبار المفكرين بالتيار الإصلاحي، في أحد سجون العاصمة طهران، لتنفيذ 3 أحكام جنائية.
وبحسب وكالة "ميزان" للأنباء، حُكم على صادق زيبا كلام بالسجن 18 شهراً، بتهمة "القيام بأنشطة دعائية ضد النظام"، والمنع لمدة عامين من ممارسة الأنشطة في الأحزاب السياسية والفضاء الإلكتروني، كما اتهم "بنشاط دعائي ضد النظام فيما يتعلق بنشر محتوى غير موثق وغير صحيح".
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القضائية أن "زيبا كلام حكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية أخرى بتهمة نشر محتوى كاذب".
ويبلغ صادق زيباكلام من العمر 76 عاماً، ومنذ أواخر التسعينيات وبعد دراسته في بريطانيا، التحق بقسم العلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران.