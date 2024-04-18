ألمانيا.. توقيف 10 متهمين بتهريب "أثرياء عرب وصينيين"

أعلنت السلطات الألمانية توقيف 10 أشخاص في مداهمات على المستوى الوطني للاشتباه في أنهم جزء من شبكة تهريب مهاجرين أثرياء من الصين والعالم العربي.

وحددت النيابة العامة زعماء العصابة المفترضين، وبينهم محاميان كانا يفرضان على "أثرياء من الصين والعالم العربي" مبالغ تتراوح بين 30 ألفًا و350 ألف يورو للحصول على إقامة دائمة في ألمانيا.

وأصدر مسؤولون في أربع مناطق تصاريح الإقامة بما في ذلك مدينتا كيربن وسولينغن، بحسب النيابة.

وتحقق الشرطة مع 38 مشتبهًا في انتسابهم إلى عصابة التهريب، بالإضافة إلى 147 شخصًا يُعتقد أنه تم تهريبهم إلى داخل البلد.

وتمت تعبئة أكثر من 1000 شرطي لإجراء عمليات تفتيش في 101 عقار، بما في ذلك مكتبا محاماة ومكاتب الإدارات التي أصدرت تصاريح الإقامات.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: إن ممارسة هذا القدر من "الضغط العالي" ضرورية للتعامل مع العصابات الإجرامية.