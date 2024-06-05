إيران تعلن ضبط سفينة بتهمة "تهريب" الوقود
أعلن مجتبى قهرماني رئيس قضاة محافظة هرمزغان الواقعة جنوب شرق إيران المطلة على الخليج العربي، الأربعاء، عن ضبط سفينة بتهمة "تهريب" الوقود من البلاد.
وقال مجتبى قهرماني لوسائل إعلام محلية إنه "بعد تحديد سفينة عائمة لتهريب الوقود في مياه الخليج العربي، قام ضباط البحرية التابعة للحرس الثوري بضبطها والقبض على 5 أشخاص كانوا على متنها".
وأضاف "خلال تفتيش هذه الباخرة تم ضبط ومصادرة 45 ألف لتر من الوقود المهرب وتسليمه إلى شركة توزيع المنتجات النفطية".
وبين المسؤول الإيراني "أن مرتكبي جريمة التهريب المنظم للوقود محكوم عليهم بمصادرة الممتلكات الناتجة عن الجريمة بالإضافة إلى الغرامات والسجن".
وقال: "تنفيذًا للمادة 20 من قانون مكافحة التهريب والتجارة غير القانونية، يتم إيقاف السفن المشاركة في التهريب كما يتم حجزها وبالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة يضاف ما يعادل قيمة المركبة إلى غرامة الناقل".
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن العلم الذي كانت تحمله السفينة أو الدولة والشركة التي تمتلكها، كما لم تتضح هوية وجنسيات المعتقلين.