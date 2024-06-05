إيران تعلن ضبط سفينة بتهمة "تهريب" الوقود

أعلن مجتبى قهرماني رئيس قضاة محافظة هرمزغان الواقعة جنوب شرق إيران المطلة على الخليج العربي، الأربعاء، عن ضبط سفينة بتهمة "تهريب" الوقود من البلاد.

وقال مجتبى قهرماني لوسائل إعلام محلية إنه "بعد تحديد سفينة عائمة لتهريب الوقود في مياه الخليج العربي، قام ضباط البحرية التابعة للحرس الثوري بضبطها والقبض على 5 أشخاص كانوا على متنها".

وأضاف "خلال تفتيش هذه الباخرة تم ضبط ومصادرة 45 ألف لتر من الوقود المهرب وتسليمه إلى شركة توزيع المنتجات النفطية".