البابا فرنسيس يغسل أقدام سجينات في طقس "خميس الأسرار"

غسل البابا فرنسيس، الذي غالبا ما يدعو للتعاطف مع السجناء، أقدام 12 امرأة سجينة في روما الخميس، بمناسبة "خميس الأسرار" لدى الطوائف الكاثوليكية الذي يسبق عيد الفصح.

وزار البابا سجن "ريبيبيا" للنساء في الضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة الإيطالية، حيث أدى الطقس نفسه عام 2015، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن كانت هذه المرة الأولى التي يخصص فيها البابا البالغ 87 عاما هذا الطقس السنوي خلال أسبوع الآلام للنساء فقط.

وغَسَل البابا وهو جالس على كرسيه المتحرك، أقدام السجينات قبل أن يجففها بمنشفة ويقبلها، ما أثار بكاء بعضهن.

وقال البابا في عظة مرتجلة خلال قداس أقيم في باحة السجن الذي يضم نحو 370 امرأة، إن "لدينا جميعا إخفاقات صغيرة، وإخفاقات كبيرة".

وأضاف: "لكن الرب ينتظرنا دائما بذراعين مفتوحتين، ولا يكل أبدا من المغفرة".

واعتبر البابا فرنسيس، الذي بدأ زيارة السجناء عندما كان كاهنا في بوينس آيرس، أن غسل الأقدام هو "بادرة تلفت انتباهنا إلى نداء الخدمة".

وقبل دقائق من غسله أقدام السجينات، صافح البابا نزيلات السجن وهو يبتسم.