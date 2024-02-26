روسيا: أمريكا وبريطانيا تزودان أوكرانيا بإحداثيات قواتنا

اتهمت موسكو الولايات المتحدة وبريطانيا بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخبارية حول إحداثيات القوات الروسية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية نشرت، اليوم الإثنين.

وقالت زاخاروفا في تصريحاتها إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأجهزة المخابرات البريطانية تزود القوات المسلحة الأوكرانية بمعلومات استخبارية تساعدها على شنّ هجمات صاروخية تستهدف القوات الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا... قدمت إحداثيات وبيانات إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ الضربات، فضلا عن إمدادات الأسلحة عبر حلف شمال الأطلسي".

وشددت زاخاروفا على أن وزارة الخارجية الروسية كانت تتحدث عن مشاركة عملاء غربيين في إطلاق النار على القوات المسلحة الأوكرانية على مدى العامين الماضيين.