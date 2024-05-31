الفساد يطيح بالقنصل العام الأفغاني في مشهد الإيرانية

أعلن ذاكر جلالي، مستشار وزير خارجية طالبان، اليوم الجمعة، تفاصيل إنهاء مهام جابر أنصار، القنصل العام الأفغاني في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وقال جلالي، إن أنصار أقيل من منصبه بسبب الفساد الإداري بأمر من رئيس وزراء طالبان.

وأكد جلالي: "في الحكومة السابقة امتدت جولة الفساد الإداري الكبيرة من قنصلية هذه الوزارة إلى مكاتب الخارجية، وبعد تجفيف جذور الفساد في المركز، أصبح الآن في المرحلة الثانية، القضاء على الفساد في السفارات والقنصليات على جدول الأعمال".