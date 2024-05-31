الفساد يطيح بالقنصل العام الأفغاني في مشهد الإيرانية
أعلن ذاكر جلالي، مستشار وزير خارجية طالبان، اليوم الجمعة، تفاصيل إنهاء مهام جابر أنصار، القنصل العام الأفغاني في مدينة مشهد شمال شرق إيران.
وقال جلالي، إن أنصار أقيل من منصبه بسبب الفساد الإداري بأمر من رئيس وزراء طالبان.
وأكد جلالي: "في الحكومة السابقة امتدت جولة الفساد الإداري الكبيرة من قنصلية هذه الوزارة إلى مكاتب الخارجية، وبعد تجفيف جذور الفساد في المركز، أصبح الآن في المرحلة الثانية، القضاء على الفساد في السفارات والقنصليات على جدول الأعمال".
وأضاف: "إن السكرتير الأول للقنصلية أو أحد دبلوماسيي السفارة الأفغانية في طهران سيقوم بتسيير أمور القنصلية قبل إرسال القنصل العام الجديد".
وأعرب جلالي عن أمله في أن يتم حل القضية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في إيران من أجل منع خسارة الدخل الأفغاني وأن تستمر الخدمات القنصلية كالمعتاد.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، طالب الخميس، حكومة طالبان بضرورة التصرف وفق اتفاقية فيينا لعام 1963.
وقال كنعاني: "من المتوقع أن يتصرف مسؤولو وزارة الخارجية الأفغانية وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1963 ووفقًا للأساليب المعترف بها دوليًا لأي تغييرات وتحولات في موظفيهم القنصليين".
ويعيش ملايين المهاجرين الأفغان في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة طهران.
وبحسب مصادر موثوقة من السفارة والقنصلية الأفغانية في مشهد، فقد تم إقالة جابر أنصار، أحد الدبلوماسيين السابقين الذين كانوا مسؤولين عن هذه القنصلية، وقبل أسبوع تم تعيين مولوي ناصر أحمد حقاني، نائب السفير الأفغاني في طهران، قنصلاً عاماً.
وكانت القنصلية الأفغانية في مشهد أعلنت في وقت سابق عن تعليق إصدار جواز السفر حتى إشعار آخر.