صحيفة: بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال أسابيع
أفادت صحيفة "فيدوموستي" اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر دبلوماسي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور كلا من، كوريا الشمالية، وفيتنام في غضون أسابيع.
وأكد السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، للصحيفة، أن هناك زيارة مقررة لبوتين إلى بيونغ يانغ، يجري الآن "التحضير لها بنشاط".
وقالت الصحيفة الروسية، إن بوتين من الممكن أن يزور فيتنام قريبا، وعلى الأرجح عقب زيارته إلى كوريا الشمالية مباشرة.
وكان الرئيس الروسي بوتين قد استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في روسيا في سبتمبر/ أيلول 2023.