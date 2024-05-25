صحيفة: "رجل الظل" سعيد جليلي المرشح الأبرز لرئاسة إيران

وقالت الصحيفة: "تبحث أطراف داخل الحكومة عن شخص متحالف مع إبراهيم رئيسي ليكون مرشحًا من داخل الحكومة"، مضيفة: "فإنه في ظل الأجواء الحالية، سيكون جليلي هو الفائز في هذه الانتخابات".

فيما رأت الصحيفة أنه رغم الدعم الذي يحظى به سعيد جليلين فإن التيار النقدي الأصولي والمعتدلين والإصلاحيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وقد بدأت سلسلة من الاجتماعات لحسم الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أن جبهة الاستقامة (جبهة بايداري) التي ينتمي إليها سعيد جليلي لم تعد حركة سياسية هامشية، فهي الآن هيمنت على مقاعد البرلمان عن العاصمة طهران، وأزاحت منافسها الأصولي محمد باقر قاليباف.

وبحسب الصحيفة، "فإن هذه الجبهة أيضًا لن تترك البرلمان بيد قاليباف وجماعته، وتعمل على سحب البساط من تحت أقدامه، كما أعلنت في تصريحات سابقة لقيادييها".

وقالت الصحيفة الإصلاحية: "يبدو أن هذه الجبهة ستتجه إلى خيارها الأساسي والقديم سعيد جليلي للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة "أنه بحسب العديد من المراقبين فإن جليلي كان في الواقع رئيسًاً في ظل الحكومة الحالية واستطاع أن يكون مؤثرًا في العديد من القرارات السياسية والخارجية؛ بسبب النفوذ الذي كان يملكه وما زال".

من هو سعيد جليلي؟

جليلي من مواليد 9 من أيلول/ سبتمبر 1965 من مدينة مشهد شمال شرق إيران، وهي ذات المدينة التي هي مسقط رأس الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الإمام الصادق في طهران، ويقوم بتدريس الدبلوماسية في هذه الجامعة، ويتقن اللغتين الإنجليزية والعربية.

هو دبلوماسي وعضو حالي في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية التابع للمرشد علي خامنئي، وعضو حقيقي في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان أمينًا عامًّا لمجلس الأمن القومي الإيراني، ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني من عام 2007 وحتى 2013 مع القوى الغربية في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ولم يتوصل إلى إتفاق رغم جولات المفاوضات.