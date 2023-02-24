روسيا تتّهم أوكرانيا بالتجهيز لغزو ترانسنيستريا

وترانسنيستريا منطقة صغيرة أعلنت انفصالها عن مولدافيا في التسعينيات، إثر حرب قصيرة، وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا وشكّلت في الأسابيع الأخيرة محور توتّرات متزايدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تلغرام: "كثّف نظام كييف الاستعدادات لغزو ترانسنيستريا"، مضيفة أنّ "الغزو سيتمّ ردّا على هجوم مزعوم للقوات الروسية من أراضي ترانسنيستريا".

وأضافت أنّ الجيش الروسي رصد تجمّعا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود، ونشر مدافع في مواقع إطلاق، وزيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق أراضي "الجمهورية الانفصالية".

وقالت الوزارة، إنّ "تنفيذ الاستفزاز المخطط له من السلطات الأوكرانية، يشكل تهديدا مباشرا للوحدة الروسية المنتشرة في ترانسنيستريا".

وأضافت أن "الجيش الروسي سيرد بشكل مناسب على الاستفزاز الذي تخطط له أوكرانيا".