بوريل: لا يمكن وضع الصين على قدم المساواة مع روسيا

قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في ألمانيا، إن الدول الغربية بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الصين، لكن "لا ينبغي وضعها في نفس الفئة مع روسيا"، حسب تعبيره.

وتتزامن المحادثات بين كبار الدبلوماسيين في أغنى الديمقراطيات حول العالم مع زيارة ليوم واحد يقوم بها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بكين، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم دولة ضمن مجموعة السبع للصين منذ أن نجح الرئيس شي جين بينغ في الاستمرار في قمة السلطة خلال مؤتمر عام للحزب الشيوعي.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين: "من الواضح أن الصين تواصل توسيع نفوذها وتمضي بشكل أكبر على مسار الاعتماد على الذات".

وأضاف: "نريد تقليل اعتمادنا، نريد معالجة نقاط ضعفنا لتعزيز قدرتنا على الصمود، لكن في الوقت الراهن، هناك علاقة اقتصادية قوية بين الكثير من الدول الأعضاء والصين، ولا أعتقد أنه يمكننا وضع الصين وروسيا على قدم المساواة".