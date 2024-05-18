وزير الزراعة الصيني يخضع للتحقيق بسبب قواعد الانضباط

يخضع وزير الزراعة الصيني، تانغ رن جيان، للتحقيق على خلفية الاشتباه في انتهاكه القانون وقواعد الانضباط، وفق وكالة "رويترز"، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط، قولها على موقعها الإلكتروني، إنها ولجنة الرقابة الوطنية، تحققان مع الوزير تانغ البالغ من العمر61 عامًا في "انتهاكات جسيمة لقواعد لانضباط والقانون".

وعادة ما تستخدم اللجنة المركزية لفحص الانضباط ذلك المصطلح بغرض التخفيف اللفظي لكلمة "الفساد".