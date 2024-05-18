وزير الزراعة الصيني يخضع للتحقيق بسبب قواعد الانضباط
يخضع وزير الزراعة الصيني، تانغ رن جيان، للتحقيق على خلفية الاشتباه في انتهاكه القانون وقواعد الانضباط، وفق وكالة "رويترز"، اليوم السبت.
ونقلت الوكالة عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط، قولها على موقعها الإلكتروني، إنها ولجنة الرقابة الوطنية، تحققان مع الوزير تانغ البالغ من العمر61 عامًا في "انتهاكات جسيمة لقواعد لانضباط والقانون".
وعادة ما تستخدم اللجنة المركزية لفحص الانضباط ذلك المصطلح بغرض التخفيف اللفظي لكلمة "الفساد".
ولم تضف اللجنة مزيدًا من المعلومات، لكن من غير الشائع التحقيق مع مسؤول بمستوى تانغ دون عزله من منصبه أولًا.
وكان أحدث ظهور علني للوزير تانغ، يوم الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر للمواهب في المناطق الريفية، حيث ألقى فيه خطابًا، بحسب منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة.
وتذكر السيرة الذاتية الرسمية لتانغ أنه تولّى منصب حاكم إقليم قانسو غربي الصين، خلال الأعوام 2017 - 2020، قبل تعيينه وزيرًا للزراعة والشؤون الريفية.