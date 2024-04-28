ما تأثير استدعاء وزير إيراني على علاقات طهران بأمريكا اللاتينية؟

الدعوة لاعتقال وحيدي

وأضاف الموقع أنه وفي تطور مهم، أصدرت وزارة الخارجية الأرجنتينية بيانا يدعو إلى اعتقال الأفراد المتورطين في التفجير، وتحديدًا وحيدي.

وبين أن هذا الطلب يتزامن مع إصدار الإنتربول نشرة حمراء بحقه، ما دفع الأرجنتين إلى حثّ باكستان وسريلانكا على اتخاذ إجراءات خلال زيارته لهما.

ولطالما نسبت الأرجنتين التفجير، الذي أودى بحياة 85 شخصًا، وأصاب المئات، إلى ميليشيا حزب الله وإيران.

ورغم نفي الكيانين، حمّلت أعلى محكمة جنائية في الأرجنتين مؤخرًا إيران وميليشيا حزب الله المسؤولية، مشيرة إلى ذلك كرد انتقامي لانسحاب الأرجنتين من الاتفاق النووي مع إيران.

ويثير توقيت تصرّفات الأرجنتين الأخيرة، وسط تصاعد التوترات خلال حرب غزة، تساؤلات حول الدوافع السياسية المحتملة.

في حين أن تحوّل الأرجنتين نحو دعم إسرائيل يتناقض مع دعم الإدارات السابقة للقضية الفلسطينية.

ويشير الخبراء أن التوقيت قد يكون مرتبطًا بالأحداث الجيوسياسية الأخيرة أكثر من ارتباطه بالأدلة الجديدة.

وبحسب الموقع، تمتد تداعيات المناورات القانونية التي تجريها الأرجنتين إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية.

ورغم العلاقات التجارية الكبيرة في اتجاه واحد بين إيران والأرجنتين، بما في ذلك الصادرات الكبيرة من علف الصويا، فإن سعي إيران لإقامة علاقات مع دول أمريكا اللاتينية الأخرى لا يزال صامدًا.