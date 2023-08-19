"رئيسي" يلتقي دبلوماسيًا إيرانيًا كان معتقلًا في بلجيكا‎

وقال رئيسي خلال اللقاء: "المدعون لحقوق الإنسان أظهروا مرة أخرى أنهم لا يلتزمون بأي قانون وانتهكوا القوانين والأنظمة والمبادئ الدولية بانتهاك الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الإيرانيين بشكل واضح وغير مسبوق".

من جانبه تحدث أسدي لرئيسي عن تفاصيل سجنه في ألمانيا ومن ثم في بلجيكا.

يشار إلى أن أسد الله أسدي قد شغل منصب السكرتير الثالث في السفارة الإيرانية في النمسا، واعتقل أثناء عودته إلى مقر إقامته في النمسا على الطريق السريع في ولاية "بافاريا" الألمانية، في 10 يونيو 2018؛ بتهمة التورط بمحاولة تفجير تجمع لمجاهدي "خلق" في مدينة "فيلبانت" شمال باريس.

ولم يكن لأسدي حصانة سياسية في ألمانيا، حيث تم نقله إلى بلجيكا وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وفي الخامس من يونيو الماضي، وبعد 5 سنوات من سجنه، أطلق سراحه وعاد إلى إيران بصفقة تبادل بين طهران وبروكسل.

وأطلقت طهران حينها سراح 3 محتجزين أوروبيين لديها مقابل الإفراج عن أسدي، وقد تمت المفاوضات برعاية سلطنة عمان.