"يوتيوبر" مثير للجدل في سباق الانتخابات الأوروبية

سجل "اليوتيوبر" الإسباني اليميني المتطرف، ألفيس بيريز، اسمه ضمن المتنافسين من أجل الحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي الجديد.

واعتُبر بيريز منذ فترة طويلة شخصية "غريبة"، فحتى قبل أسبوعين لم يتخيل أحد في إسبانيا أن يترشح ناشط اليوتيوب اليميني المتطرف للانتخابات الأوروبية، لكن الرجل اليوم مرشح للفوز بمقعد في برلمان ستراسبورغ، حيث مقر البرلمان الاوروبي، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترشح بيريز مرّ دون ضجة إعلامية، إلى حين يوم 23 مايو الماضي حيث كان مركز البحوث الاجتماعية أول جهة تنشر استطلاعًا انتخابيًّا يُنسب فيه لحركته ما يقرب من 4 % من الأصوات ومقعد واحد، وربما مقعدين، في انتخابات 9 يونيو.

ومنذ ذلك الحين، أكدت كافة مراكز الاقتراع التقدم المفاجئ لقائمته في الحملة الانتخابية.