السنغال تنشئ تحالفا مع المعارضة الفرنسية للإطاحة بنفوذ ماكرون

وجّه حزب "باستيف"، الذي يتولى السلطة في السنغال، دعوة إلى جان لوك ميلينشون، زعيم الحزب الفرنسي المعارض "فرنسا الأبية"، لزيارة داكار؛ ما ينبئ بتوافق مناهض للرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب صحيفة "جون أفريك".

وتساءلت الصحيفة في تقرير ما إذا كان "يمكن أن يشير هذا إلى بداية نهج جديد من قبل السلطات السنغالية تجاه فرنسا".

وبحسب الصحيفة، "أبدى جان لوك ميلينشون، وهو شخصية بارزة في السياسة الفرنسية والمعروف باهتمامه بالجغرافيا السياسية الدولية، لا سيما في أمريكا اللاتينية، اهتماما كبيرا بأفريقيا".

وأوضحت أن "ارتباط ميلينشون مع السنغال يعود إلى عام 2021، عندما أعرب عن تضامنه مع البلاد، مؤكدا أهمية الاستماع إلى صوتها".

وفي وقت سابق من هذا العام، دعا إلى دعم المعارض السنغالي عثمان سونكو، مطالبا بسيادة الشعب، ومع تولي سونكو الآن رئاسة الحكومة، تمت دعوة ميلينشون لقيادة وفد إلى داكار في الفترة بين 14 إلى 18 من الشهر الحالي.

واعتبرت الصحيفة أن هذا كله "يشير إلى التوافق الكبير في المصالح بين الطرفين ضد سياسات ماكرون".

وأضافت أن هذه الزيارة تعكس "منفعة متبادلة"؛ إذ يؤكد ميلينشون أن "دعوته تأتي من حزب سونكو باستيف، وليس من الحكومة السنغالية؛ ما يسلط الضوء على خطاب التضامن".