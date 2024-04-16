"الطاقة الذرية" تخشى قصف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية

عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، مبينا أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف الثلاثاء.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وبحسب "رويترز"، جاء ذلك التصريح وسط دعوات لضبط النفس من جانب الحلفاء الحريصين على تجنب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غروسي، إن "إيران أغلقت منشآتها النووية الأحد لاعتبارات أمنية وأعادت فتحها اليوم، لكن مفتشي الوكالة بقوا بعيدا حتى نرى أن الوضع هادئ تماما، سنستأنف غدا ليس لهذا تأثير على نشاط التفتيش".

وعندما سئل عن احتمال تعرض المنشآت النووية الإيرانية لقصف إسرائيلي، قال غروسي "إننا قلقون دائما بشأن هذا الاحتمال"، داعيا إلى "ضبط النفس الشديد".