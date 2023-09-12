تقرير: الأمريكيون يشككون بقدرة هاريس على خلافة بايدن

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن الأمريكيين أقل اقتناعًا بـقدرة كامالا هاريس على شغل منصب الرئيس مما كانوا عليه فيما يتعلق بنائبي الرئيس الأخيرين ومما كانوا عليه فيما يتعلق بهاريس نفسها في عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى مقابلة حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم مع شبكة "إن بي سي" التي قال فيها: "في حال تراجع أداء بايدن وقدراته على الاستمرار بسبب تقدمه بالعمر، سيكون الشخص الذي يتم اختياره ويكمل المسيرة هو نائبة الرئيس هاريس".

وهذا التصريح من شخصية ديمقراطية مرموقة، اصطدم بنتائج غير مشجعة لاستطلاعات رأي أجرتها شبكة "سي بي إس" نيوز، تفيد بأن 42% من الأمريكيين قالوا إن الوظيفة التي تشغلها هاريس تجعلهم يفكرون بشكل أسوأ في إدارة "بايدن"، مقارنة بـ 18% فقط قالوا إنها تجعلهم يفكرون بشكل أفضل.

وعلق الجمهوريون على فكرة أن تكون هاريس رئيسًا، على لسان المرشحة الرئاسية نيكي هيلي، التي قالت: "سنكون في عالم من الأذى إذا أصبحت كامالا هاريس رئيسة".

وردت "هاريس" خلال مقابلة على شبكة "سي بي إس" بالقول إن التركيز عليها يظهر مدى خوف الجمهوريين، وإنهم يشعرون بالحاجة إلى الهجوم لأنهم خائفون من العمل الذي قامت به إدارة جو بايدن.

وذهبت الصحيفة في تقريرها إلى أن فكرة أن الناس أقل اقتناعاً بنائبة الرئيس كامالا هاريس "أفرزتها الاستطلاعات التي عكست نبض الناخبين جميعًا على حد سواء".

المصدر: واشنطن بوست