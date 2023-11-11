حرب غزة تثير تصدعًا في العلاقات بين اليهود والمسلمين في فرنسا

وقال التقرير إن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى تعقيد العلاقات بين اليهود والمسلمين هناك وذلك باعتراف مسؤولين محليين في عدد من المدن والمقاطعات، مضيفًا أن مهمة المشرفين على السلطة في تلك المدن أصبحت صعبة وحساسة للحيلولة دون توتر الأوضاع وانتقال عدوى المواجهات في قطاع غزة إلى الدولة الفرنسية.

ونقل التقرير، شهادات مسؤولين محليين في مدينة فال دو مارن القريبة من العاصمة باريس حيث قالوا إنهم أصبحوا يعيشون ضغطا متواصلا لرأب الصدع القوي في العلاقات بين اليهود والمسلمين لا سيما أن المسجد والكنيسة اليهودية متلاصقان في المنطقة بل يفصل بينهما جدار كان في السابق مجرد حد بينهما، لكنه أصبح منذ اندلاع الحرب جدارا عازلا ينبئ بالتوتر ويجعل المشرفين على المدينة وكأنهم "يمشون على المسامير الحادة"، وفق التقرير.

ونقل التقرير عن جان لوك لوران رئيس بلدية مدينة فال دو مارن قوله: "لقد تم بناء المسجد والمعبد اليهودي جنبا إلى جنب، لكن منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبح الجدار الذي يفصل بين المسجد والمعبد اليهودي مدججا بالشرطة خشية تصاعد التوتر.