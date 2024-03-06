بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صار بيد حماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين أصبح في أيدي حركة حماس، بينما تواصل وفود لليوم الثالث محادثات دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.

ويجتمع في القاهرة، في غياب وفد من إسرائيل، مفاوضون من حماس وقطر ومصر لمحاولة التوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في الحرب، وهو هدنة مدتها 40 يوماً قبل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

ومن شأن الاتفاق المقدم إلى حماس أن يسمح بإطلاق سراح بعض الرهائن الذين خطفهم مسلحون فلسطينيون خلال هجوم أكتوبر/ تشرين الأول الذي عجل بالحرب، وكذلك زيادة المساعدات إلى غزة في محاولة لتجنب المجاعة بينما تعج المستشفيات بأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، وكذلك تقديم حماس قائمة بأسماء جميع الرهائن المحتجزين في غزة.