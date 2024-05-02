تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا.. بريطانيا تطلق حملة اعتقالات للمهاجرين

كشف تقرير فرنسي أن السلطات البريطانية بدأت مؤخراً في تنفيذ حملة اعتقالات تهدف لاحتجاز عشرات المهاجرين غير الشرعيين في البلاد تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن السلطات البريطانية وضعت أول دفعة المهاجرين غير الشرعيين، الذين سيتم ترحيلهم إلى رواندا، رهن الاحتجاز.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، شهد الأسبوع الجاري في بريطانيا سلسلة من الاعتقالات التي تم تنفيذها على المستوى الوطني لمهاجرين غير شرعيين.

وأكدت الوزارة أنه "سيتم تنفيذ المزيد من الاعتقالات في الأسابيع المقبلة، مضيفة: "يعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من خطة ضمان الرحلات الجوية إلى رواندا خلال الأسابيع التسعة إلى الأحد عشر المقبلة".

واعتمد البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي قانوناً مثيراً للجدل يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.

وأعرب المتحدث باسم ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية، عن ارتياحه لعمليات وزارة الداخلية، مشيدًا بها باعتبارها "عنصرًا حاسمًا في خطة الترحيل وضمان الردع الفعال القوارب الصغيرة التي تجلب المهاجرين".

وعبّرت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن أملها في ترحيل مجموعة تم تحديدها مسبقًا مكونة من 5700 فرد إلى رواندا "بحلول نهاية العام".

