علييف رئيسًا لأذربيجان بأكثر من 90% من الأصوات
نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، عن لجنة الانتخابات في أذربيجان إعلانها، فوز رئيس البلاد إلهام علييف بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 90% من الأصوات.
وعلييف رئيس للدولة الغنية بالنفط والغاز منذ عام 2003 عندما تولى السلطة بعد والده حيدر.
وعادة ما يحصل على أكثر من 85% من الأصوات في الانتخابات التي وصفتها الجماعات الحقوقية بأنها غير حرة ولا نزيهة، وهو ما يرفضه المسؤولون.
ونقلت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) عن مظاهر باناهوف، رئيس لجنة الانتخابات، قوله إن علييف حصل على 92.05% من الأصوات بعد فرز أكثر من 93% منها.
وأفاد مسؤولون بأن نسبة المشاركة أمس الأربعاء بلغت نحو 76%.
ولم يكن من المقرر أن تجري أذربيجان انتخابات رئاسية حتى عام 2025، لكن علييف قرر تقديم موعد الانتخابات بعد أن استعادت باكو السيطرة على منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية في أيلول/ سبتمبر.