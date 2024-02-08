علييف رئيسًا لأذربيجان بأكثر من 90% من الأصوات

نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، عن لجنة الانتخابات في أذربيجان إعلانها، فوز رئيس البلاد إلهام علييف بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 90% من الأصوات.

وعلييف رئيس للدولة الغنية بالنفط والغاز منذ عام 2003 عندما تولى السلطة بعد والده حيدر.

وعادة ما يحصل على أكثر من 85% من الأصوات في الانتخابات التي وصفتها الجماعات الحقوقية بأنها غير حرة ولا نزيهة، وهو ما يرفضه المسؤولون.