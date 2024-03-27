الحرب السيبرانية تحتدم بين الصين والغرب

استعرت حمّى الحرب السيبرانية بين الصين والغرب، حيث أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كل على حدة، على قائمة العقوبات شركة وشخصين من الصين بسبب القيام بـ "عمليات إلكترونية خبيثة".

واتهم بيان بوزارة الخزانة الأمريكية الحكومة الصينية بدعم أنشطة شركة "Vuhan XRZ" المتخصصة في الصناعات التكنولوجية، وبرر العقوبات بـ"استهداف المؤسسات التابعة لقطاعات البنية التحتية المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العمليات السيبرانية الخبيثة".

وأطلقت بريطانيا، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا، بصفة متزامنة دفعة جديدة من الاتهامات الموجهة إلى الصين بتنفيذ عملية قرصنة امتدت لسنوات، وأعلنت بالتوازي مع ذلك دفعة جديدة من العقوبات في حقّ أفراد صينيين.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد كشفتا، في وقت سابق، عن أعمال قرصنة صينية وصفتها بـ "الخبيثة" مرتبطة بالتجسّس، واتهمت وزارة العدل الأمريكية 7 مواطنين صينيين بالوقوف وراء ما اعتبرتها "عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق" استمرت 14 عامًا تهدف إلى مساعدة الصين في "التجسس الاقتصادي".

وأعلنت أمريكا سابقًا أنها تحقق في 100 عملية تجسس محتملة طالت قواعد عسكرية ومواقع حساسة في الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية.

ووفق نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو، فإن الحملة تضمنت إرسال أكثر من 10 آلاف رسالة إلكترونية استهدفت شركات أمريكية وأجنبية، وسياسيين، ومرشحين لمناصب مختلفة، وصحفيين.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن وحدة يطلق عليها اسم "إيه بي تي 31" تقف وراء الهجمات التي وصفتها بأنها "برنامج تجسس سيبراني" تديره وزارة أمن الدولة الصينية من مدينة ووهان، وفق قولها.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية فإن الجهات المقرصنة راقبت بعض الحسابات "لسنوات".

وتدرس السلطات في الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على شركات صينية بينها شركات لأشباه الموصلات الصينية مرتبطة بشركة "هواوي"، من المنتظر إضافتها إلى اللائحة السوداء.