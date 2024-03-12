على متنها 15 فردا.. تحطم طائرة عسكرية روسية بسبب حريق

أعلنت روسيا، إن إحدى طائرات الشحن العسكرية التابعة لها من طراز إليوشن "إيل-76" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها الثلاثاء، وعلى متنها 15 فردا بسبب حريق في أحد محركاتها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الحادث وقع في منطقة إيفانوفو.

وأشارت تقارير إخبارية إلى عدم وجود ناجين، بحسب وكالة "رويترز".