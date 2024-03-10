مقتل 19 شخصًا جراء الفيضانات في إندونيسيا (فيديو)

أعلنت السلطات في إندونيسيا عن مقتل 19 شخصا على الأقل، وفقدان سبعة آخرين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام في إقليم سومطرة الغربية. وفق وكالة "رويترز".

كما تسببت الأمطار المتواصلة في فيضانات وانهيارات أرضية في الإقليم، وإجلاء أكثر من 70 ألف شخص، وفق ما أعلنت السلطات الإندونسية اليوم الأحد.