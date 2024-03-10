مقتل 19 شخصًا جراء الفيضانات في إندونيسيا (فيديو)
أعلنت السلطات في إندونيسيا عن مقتل 19 شخصا على الأقل، وفقدان سبعة آخرين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام في إقليم سومطرة الغربية. وفق وكالة "رويترز".
كما تسببت الأمطار المتواصلة في فيضانات وانهيارات أرضية في الإقليم، وإجلاء أكثر من 70 ألف شخص، وفق ما أعلنت السلطات الإندونسية اليوم الأحد.
وأدت الأمطار المتساقطة منذ يوم الخميس الماضي في بادانج عاصمة الإقليم وثماني مناطق أخرى، إلى تضرر ما يقرب من 700 منزل، وعشرات الجسور والمدارس، و280 فدانا من الأراضي الزراعية.
وقال مسؤولون، إن وكالة الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن المفقودين بمشاركة 150 من رجال الإنقاذ في الجهود التي أعاقتها الطرق المغلقة في أعقاب الانهيارات الأرضية.
وقال متحدث باسم وكالة الكوارث الإندونيسية، إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تجمعوا في أقرب المساجد، لكن لم يتم إنشاء ملاجئ مؤقتة.
ومع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام القليلة المقبلة، حذّرت الوكالة من وقوع المزيد من الأضرار الناجمة عن فيضانات وانهيارات أرضية.