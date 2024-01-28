إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن نادي المراسلين الشباب للأنباء، أن إيران أطلقت بشكل متزامن وبنجاح ثلاثة أقمار صناعية، اليوم الأحد، باستخدام صاروخ حامل للأقمار الصناعية طورته وزارة الدفاع الإيرانية.

وفي وقت سابق، نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بإطلاق إيران قمر (ثريا) الصناعي، الأسبوع الماضي، باستخدام حامل الأقمار الصناعية (قائم 100) ثلاثي المراحل.

وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك، الجمعة، أن قائم 100 يستخدم التكنولوجيا الضرورية لتطوير أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى؛ وهو ما قد يسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة أبعد مدى.