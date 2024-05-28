زيلينسكي: غياب بايدن عن قمة السلام "تصفيق" لبوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن غياب نظيره الأمريكي جو بايدن عن "قمة السلام الأوكرانية" سيكون بمثابة "دعم شخصي" للرئيس الروسي، مبينًا أن عدم حضوره بمثابة "تصفيق" لبوتين.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل وفقًا لوكالة "الأناضول": "روسيا تفعل كل ما في وسعها لعرقلة قمة السلام، وإطالة أمد الحرب".

وردًا على سؤال حول عدم حضور بايدن للقمة المقرر عقدها في سويسرا، أواسط يونيو/ حزيران المقبل، بسبب الانتخابات، قال زيلينسكي: "شخصيًا أود أن يكون الرئيس بايدن هناك، وأعلم أن الولايات المتحدة تدعم القمة، لكننا لا نعرف إلى أي مستوى".