زيلينسكي يرفض "هدنة الأولمبياد" ويطلب من واشنطن التصعيد‎

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهدنة مع روسيا خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس العام الجاري، التي طرحتها فرنسا قبل مدة وأبدت روسيا استعدادها لدراسة الطلب.

ووفقا لزيلينسكي يأتي هذا الرفض خوفا من استغلال موسكو الهدنة لنقل قوات إضافية للأراضي الأوكرانية، إذ طلبت أوكرانيا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض والبنتاغون.

ورأى الخبير في الشؤون الأوكرانية سيرغي ناركيزوف، أن "قرار الرفض الأوكراني لهدنة باريس كان متوقعا، وأن كييف تعد الساعات خوفا من السيطرة الروسية على المزيد من الأراضي الأوكرانية".

وقال ناركيزوف لـ"إرم نيوز" إن" زيلينسكي يزداد تخوفه يوما بعد يوم خاصة بعد هجوم خاركيف فلو أجلت موسكو هجومها على هذه المقاطعة لكان زيلينسكي قد قبل بالتهدئة لأنها ستأتي بمصلحته للحصول على مزيد من الوقت لترتيب صفوف قواته ووصول الذخيرة الكافية لكن الآن الوضع بات مختلفا".

وأضاف أنه "من وجهة نظر كييف فإن أي تهدئة الآن ستصب بمصلحة موسكو وستعطيها الوقت الكافي لتمتين تواجدها في المناطق التي سيطرت عليها خاصة في خاركيف، هجوم خاركيف جاء في وقت ذهبي أربك الإدارة الأوكرانية والغربية معا حيث الهجوم كان متوقعا ببداية شهر حزيران وليس الآن واعتمد الغرب على هذا التوقع لأن روسيا كانت تحشد قواتها بالقرب من خاركيف ببطء شديد وهذا ما طمأن الغرب بأن الهجوم سيحتاج لشهر أو أكثر حتى يبدأ، لكن روسيا تحركت بذكاء وبهجمة مباغتة لم تكن متوقعة".

وحول غضب باريس من رفض كييف لهدنتها المقترحة، أفاد الخبير بالشؤون الأوكرانية "لا أعتقد أن باريس ستنزعج لأن قرار زيلينسكي مبرر نوعا ما لكنها ستكثف من محاولاتها وربما ستلجأ لإرسال بعض الرسائل لموسكو للتوقف في خاركيف مقابل وعود بالعزوف عن إرسال أي جنود أو مدربين فرنسيين إلى أوكرانيا".