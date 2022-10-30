الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مدينة الخليل بالضفة الغربية

فرض الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، حصارًا على مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بمستوطنة كريات أربع شرق المدينة.

وأغلق الجيش الإسرائيلي جميع مداخل مدينة الخليل وبلداتها، كما اعتقل فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت "وفا"، أن "القوات الإسرائيلية منعت الدخول أو الخروج من مدينة الخليل، وأغلقت الطرقات داخل البلدة القديمة، كما أغلقت مدخلة بلدة بيت أمر شمال المدينة".

وبحسب الوكالة الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالبوابات الحديدية، كما اندلعت مواجهات مع الشبان في محيط المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه وفي إطار عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود، اعتقل ثلاثة فلسطينيين الليلة الماضية من الضفة الغربية بينهم شقيق منفذ عملية كريات أربع، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة أسلحة خلال العملية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب صدر عنه، نشره على "تويتر": "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود قامت بأخذ قياسات منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه لاحقا".