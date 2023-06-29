زعيمة المعارضة البيلاروسية ترجّح "غدر" لوكاشنكو برئيس فاغنر

وذكرت تيخانوفسكايا التي أعلنت فوزها على لوكاشنكو في انتخابات 2020 الرئاسية أن "الاتفاق ما زال غامضا من جوانب كثيرة"، لكنها شبّهت الخطوة التي قام بها لوكاشنكو لمساعدة داعمه الأبرز بوتين "بزواج مصلحة يهدف لإنقاذ نظامه في بيلاروس".

وأوضحت أن "لوكاشنكو لم يتحرّك من أجل حفظ ماء وجه بوتين أو إنقاذ بريغوجين أو منع اندلاع حرب أهلية في روسيا، وتمثّل همّه بإنقاذ نفسه لأن لوكاشنكو يدرك أن السلطات في روسيا تواجه صعوبات، وسيكون لوكاشنكو هو التالي".

ولفتت زعيمة المعارضة التي يقبع زوجها في السجن في بيلاروس إلى أن "انتقال بريغوجين مع مقاتليه في فاغنر إلى بيلاروس سيشكّل تهديدا لأوروبا، ووجود بريغوجين نفسه أو مجموعات فاغنر على أراضينا يشكّل تهديدا لشعب بيلاروس في المقام الأول، ولاستقلالنا، وقد يمثّل تواجدها تهديدا لأوكرانيا ولجيراننا الغربيين".