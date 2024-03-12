إيلون ماسك يهاجم بايدن ويصفه بـ"الدمية القاتمة"

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، الرئيس جو بايدن بأنه "دمية قاتمة"، في حديث بشأن العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، "بايدن مجرد دمية قاتمة، كان يتحدث خارج الموضوع، لقد أُمر بأن يركع على ركبتيه متذللا".

وجاء هجوم ماسك على بايدن تعليقًا على ما نشره الكاتب أورون ماكينتاير بشأن تصريحات بايدن في حوار مع قناة "MSNBC"، أخيرًا.

وقال ماكينتاير إن بايدن "من الناحية النظرية، أقوى رجل في العالم، لكن في الواقع من يحكمنا هم وسائل الإعلام وطبقة النشطاء الثوريين".