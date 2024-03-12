إيلون ماسك يهاجم بايدن ويصفه بـ"الدمية القاتمة"
وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، الرئيس جو بايدن بأنه "دمية قاتمة"، في حديث بشأن العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
وكتب ماسك عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، "بايدن مجرد دمية قاتمة، كان يتحدث خارج الموضوع، لقد أُمر بأن يركع على ركبتيه متذللا".
وجاء هجوم ماسك على بايدن تعليقًا على ما نشره الكاتب أورون ماكينتاير بشأن تصريحات بايدن في حوار مع قناة "MSNBC"، أخيرًا.
وقال ماكينتاير إن بايدن "من الناحية النظرية، أقوى رجل في العالم، لكن في الواقع من يحكمنا هم وسائل الإعلام وطبقة النشطاء الثوريين".
واتفق مع هجوم ماسك رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، الذي قال إن كل العقوبات الأمريكية على روسيا لا تزيدها إلا قوةً.
وكان ماسك قد قال سابقًا إن موقف أوكرانيا يضعف يوما بعد يوم، وكان ينبغي إبرام اتفاق سلام قبل عام، كان من شأنه إنقاذ آلاف الأرواح.
وفرضت واشنطن، في فبراير الماضي، عقوبات جديدة على روسيا، استهدفت فيها أكثر من 500 كيان مرتبط "بداعميها وآلتها الحربية".
وقال البيت الأبيض حينها إن العقوبات الأمريكية جاءت ردًا على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومع حلول ذكرى مرور عامين على بدء العملية الروسية في أوكرانيا.