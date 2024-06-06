تسريبات عن صحة خامنئي تثير مخاوف الشارع الإيراني

أثارت تسريبات عن أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يعاني من "مرض خبيث"، قلقًا واسعًا في إيران.

وعقب تلك الأخبار، انتشرت بعض الصور عن إقامة مراسم دعاء في مقار تابعة لقوات التعبئة "الباسيج" والحوزات العلمية للدعاء من أجل شفاء وسلامة المرشد الأعلى.

وكان الطبيب الجراح الإيراني والسياسي شاهين محمد صادقي، وهو برلماني سابق، أثار قلقًا عامًّا عندما أشار إلى تدهور الحالة الصحية لعلي خامنئي، في مقابلة على قناة "الخبر" الإيرانية.

وانتقد صادقي قرار السماح للمرشد بحضور المناسبات العامة، وأكد "أهمية الحفاظ على صحة المرشد"، واصفًا ذلك بأنه "أوجب الواجبات"، وقال إن تدهور حالته الصحية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأدان الدكتور شاهين محمد صادقي بشدة الإجراءات المتخذة من قبل مكتب المرشد الأعلى، مؤكدًا أن الحالة الصحية الحساسة لخامنئي "تتطلب تجنبه التعرض لأي ضغوط أو توترات قد تؤدي إلى تفاقم حالته".

وأشار إلى أن "علامات التهاب ظهرت على وجه المرشد خلال إحدى المناسبات الأخيرة؛ ما يعكس خطورة الوضع الصحي الذي يعانيه".