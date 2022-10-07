مقتل شخص وإصابة 5 إثر هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

قتل شخص وأصيب 5 آخرون على الأقل، في هجوم بسلاح أبيض خارج "كازينو" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، يوم الخميس.

وقالت شرطة لاس فيغاس عبر تويتر: "حتى الآن، تم تحديد ستة ضحايا على الأقل. توفيت إحدى الضحايا"، مضيفة أنها "أوقفت" المشتبه به وفتحت تحقيقا.

وأضافت أن بقية ضحايا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الصباح "ينقلون إلى المستشفى" ومدى إصاباتهم "غير معروف".

ووقع الهجوم أمام كازينو في جادة "ستريب" الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.

وأنشئت مدينة لاس فيغاس وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات والكحول في الولايات المتحدة.